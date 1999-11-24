Рождественский пирог, 1999

Рождество — это время радоваться жизни и верить в чудо, время собираться вместе за семейным столом. Героини фильма — три сестры, они живут в Париже, и у каждой — море проблем. Старшая поет русские романсы в ночном кабаре и уже много лет связана с женатым мужчиной.



Средняя — жена состоятельного бизнесмена, но ее семейная жизнь далеко не так радужна, как кажется. Младшая гоняет по Парижу на мотоцикле и изнывает от одиночества. Накануне Рождества им предстоит испытать немало волнений и узнать семейную тайну. Но за рождественским столом все проблемы отступают назад и хочется верить в счастье.