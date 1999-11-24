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Рождественский пирог
Киноафиша Фильмы Рождественский пирог
La bûche

Рождественский пирог, 1999

1999 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Рождество — это время радоваться жизни и верить в чудо, время собираться вместе за семейным столом. Героини фильма — три сестры, они живут в Париже, и у каждой — море проблем. Старшая поет русские романсы в ночном кабаре и уже много лет связана с женатым мужчиной.

Средняя — жена состоятельного бизнесмена, но ее семейная жизнь далеко не так радужна, как кажется. Младшая гоняет по Парижу на мотоцикле и изнывает от одиночества. Накануне Рождества им предстоит испытать немало волнений и узнать семейную тайну. Но за рождественским столом все проблемы отступают назад и хочется верить в счастье.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 1 января 2007
Премьера в мире 24 ноября 1999
Возраст 16+
Режиссер
Даниэль Томпсон
В ролях
Сабин Азема
Сабин Азема
Эммануэль Беар
Эммануэль Беар
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Клод Риш
Клод Риш
Франсуаза Фабиан
Франсуаза Фабиан
Все актеры и съемочная группа
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