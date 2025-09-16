Даниэль живет со своей бабушкой и после окончания средней школы должен отправиться жить с матерью на юге Франции. Она швея, живет в маленькой квартирке со своим любовником Хосе. Даниэль хотел бы продолжить обучение, но его мать не может себе этого позволить и отправляет его на работу — учеником в мастерскую по ремонту мопедов. Даниэль знакомится в городе с другими мальчиками и девушками. Когда он возвращается навестить свою бабушку в следующем году, то видно, что он вырос быстрее, чем его старые друзья.