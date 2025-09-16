Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мои маленькие влюбленные
Постер фильма Мои маленькие влюбленные
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Мои маленькие влюбленные

Мои маленькие влюбленные

Mes petites amoureuses 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Даниэль живет со своей бабушкой и после окончания средней школы должен отправиться жить с матерью на юге Франции. Она швея, живет в маленькой квартирке со своим любовником Хосе. Даниэль хотел бы продолжить обучение, но его мать не может себе этого позволить и отправляет его на работу — учеником в мастерскую по ремонту мопедов. Даниэль знакомится в городе с другими мальчиками и девушками. Когда он возвращается навестить свою бабушку в следующем году, то видно, что он вырос быстрее, чем его старые друзья.

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1974
Премьера онлайн 16 сентября 2025
Премьера в мире 18 декабря 1974
Дата выхода
18 сентября 2023 Италия
20 декабря 1974 США
18 декабря 1974 Франция
Производство Elite Films, Gala
Другие названия
Mes petites amoureuses, My Little Loves, Mis pequeños amores, Kislány szerelmeim, Meine kleinen Geliebten, Meus Pequenos Amores, Moje małe miłostki, Мои маленькие влюбленные, ぼくの小さな恋人たち
Режиссер
Жан Эсташ
В ролях
Мартин Лоб
Жаклин Дюфранн
Жак Ромейн
Ингрид Кавен
Ингрид Кавен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мои маленькие влюбленные
Дурные знакомства 6.7
Дурные знакомства (1963)
Мамочка и шлюха 7.8
Мамочка и шлюха (1973)
Майя 7.5
Майя (2018)
Открытый диапазон 6.1
Открытый диапазон (2013)
Возраст паники 6.4
Возраст паники (2013)
Хадевейх 6.7
Хадевейх (2009)
Кровь 7.4
Кровь (1989)
Белая свадьба 7.4
Белая свадьба (1989)
Чтица 7.1
Чтица (1988)
В году тринадцати лун 7.4
В году тринадцати лун (1978)
Свобода 4.6
Свобода (2019)
35 стопок рома 7.1
35 стопок рома (2008)

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела»
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше