Отзывы о фильме
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм я знаю, отличное кино. Миу-Миу тут восхитительна во всех смыслах. Удивительное дело, но в довольно-таки откровенных сценах она смотрится… Читать дальше…
Молодая женщина Констанс, читающая роман «Чтица», идентифицирует себя с его героиней Мари, которая, оставшись без работы, нанимается чтицей к разным людям, в каждом случае принимая особые условия чтения-игры. Они диктуются как запросами слушателей, так и произведениями, избранными для чтения — книгами Льюиса Кэррола, Ги де Мопассана, Владимира Ленина, Маргарет Дюрас, наконец, маркиза де Сада. Констанс, все более погружающаяся в чтение романа и превращающаяся в Мари, не может уже различить границу между вымыслом и реальностью…
|17 августа 1988
|Великобритания
|21 апреля 1989
|США
|17 августа 1988
|Франция
|15 сентября 1989
|Япония
|R15+