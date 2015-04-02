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Постер фильма Чтица
7.1
Киноафиша Фильмы Чтица
7.1

Чтица

, 1988
La lectrice
Франция / комедия, драма / 18+
Постер фильма Чтица
7.1

О фильме

Молодая женщина Констанс, читающая роман «Чтица», идентифицирует себя с его героиней Мари, которая, оставшись без работы, нанимается чтицей к разным людям, в каждом случае принимая особые условия чтения-игры. Они диктуются как запросами слушателей, так и произведениями, избранными для чтения — книгами Льюиса Кэррола, Ги де Мопассана, Владимира Ленина, Маргарет Дюрас, наконец, маркиза де Сада. Констанс, все более погружающаяся в чтение романа и превращающаяся в Мари, не может уже различить границу между вымыслом и реальностью…

В ролях

Режис Руайе
Éric
Режис Руайе
Éric
Пьер Дюкс
Кристиан Рюше
Philippe
Бриджитт Катийон
La mère d'Éric
Патрик Шене
Патрик Шене
Миу Миу
Миу Миу
Marie
Сильви Лапорте
Françoise
Мишель Раскине
L'homme de l'agence
Симон Эн
Le professeur d'hôpital
Кристиан Бланк
Le vieux maître de Marie
Марианн Деникур
Марианн Деникур
Bella
Режиссер Мишель Девиль
Сценарист Raymond Jean, Розалинда Девиль, Мишель Девиль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 17 августа 1988
Дата выхода
17 августа 1988 Великобритания
21 апреля 1989 США
17 августа 1988 Франция
15 сентября 1989 Япония R15+
MPAA R
Сборы в мире $699 397
Производство Eléfilm, AAA Productions, TSF Productions
Другие названия
La lectrice, The Reader, Die Vorleserin, A Leitora, Ártatlan gyönyör, Franska stunder, La lectora, La lettrice, Lektorka, Private timer, Privattimer, Uma Leitora Bem Particular, Чтица, 読書する女

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм я знаю, отличное кино. Миу-Миу тут восхитительна во всех смыслах. Удивительное дело, но в довольно-таки откровенных сценах она смотрится… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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