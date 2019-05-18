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Постер фильма Свобода
4.6
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4.6

Свобода

, 2019
Liberté
Германия, Франция / драма / 18+
Постер фильма Свобода
4.6

В ролях

Ингрид Кавен
Ингрид Кавен
Хельмут Бергер
Duc de Walchen
Марк Сусини
Comte de Tésis
Илиана Забет
Mademoiselle de Jensling
Laura Poulvet
Mademoiselle de Geldöbel
Батист Пинто
Duc de Wand
Theodora Marcadé
the Duke of Tesis
Theodora Marcadé
the Duke of Tesis
Alexander García Düttmann
Comte Alexis Danshire
Луис Серрат
Armin
Xavier Pérez
Capitaine Benjamin Hephie
Francesc Daranas
Libertine
Режиссер Альберт Серра
Сценарист Альберт Серра
Композитор Marc Verdaguer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Франция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 18 мая 2019
Дата выхода
12 марта 2020 Бразилия
12 сентября 2019 Германия
12 марта 2020 Португалия
4 сентября 2019 Франция
Сборы в мире $55 557
Производство Idéale Audience, Rosa Filmes, Andergraun Films
Другие названия
Liberté, Liberty, Özgürlük, Svoboda, Ελευθερία, Свобода, リベルテ, 我就蕩, 自由, 프리덤, Liberte, 리베르테

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 13 голосов
4.5 IMDb

Отзывы о фильме

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