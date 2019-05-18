В ролях
Хельмут Бергер
Duc de Walchen
Марк Сусини
Comte de Tésis
Laura Poulvet
Mademoiselle de Geldöbel
Theodora Marcadé
the Duke of Tesis
Theodora Marcadé
the Duke of Tesis
Alexander García Düttmann
Comte Alexis Danshire
Xavier Pérez
Capitaine Benjamin Hephie
Francesc Daranas
Libertine
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Marc Verdaguer
Детали фильма
Страна
Германия / Франция
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2019
Премьера в мире
18 мая 2019
Дата выхода
|12 марта 2020
|Бразилия
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|12 сентября 2019
|Германия
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|12 марта 2020
|Португалия
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|4 сентября 2019
|Франция
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Сборы в мире
$55 557
Производство
Idéale Audience, Rosa Filmes, Andergraun Films
Другие названия
Liberté, Liberty, Özgürlük, Svoboda, Ελευθερία, Свобода, リベルテ, 我就蕩, 自由, 프리덤, Liberte, 리베르테