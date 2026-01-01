Самый кассовый фильм по Стивену Кингу собрал в прокате 704 млн долларов: на съемки хоррора потратили сущие копейки

Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики

Если скучаете по «Прибытию» и «Бегущему по лезвию» — вот 7 фантастических фильмов, которые пылятся на полке и ждут вас

Не пришей Юлию хвост: кто из героев получил на орехи от зрителей - главное разочарование «Трех богатырей и света клином»

«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?

Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)

Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы

Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1

«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится

Пиво, водка и коньяк, в бане вышел кавардак: во сколько Лукашину обошлась пьянка в «Сандунах» - потерял счет деньгам