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Дурные знакомства
Les Mauvaises fréquentations
Дурные знакомства, 1963
1963 / Франция
6.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
короткометражный
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О фильме
Двое двадцатилетних парней проводят время, просиживая в парижских кафе и поисках девушки...
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6.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
40 минут
Год выпуска
1963
Премьера в мире
1 января 1963
Режиссер
Жан Эсташ
В ролях
Аристиде
Дэниэл Барт
Dominique Jayr
René
Gilson
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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