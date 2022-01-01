Дурные знакомства, 1963

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о выходе в прокат О фильме Двое двадцатилетних парней проводят время, просиживая в парижских кафе и поисках девушки... Развернуть 6.7 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 40 минут Год выпуска 1963 Премьера в мире 1 января 1963 Режиссер Жан Эсташ В ролях Аристиде Дэниэл Барт Dominique Jayr René Gilson Все актеры и съемочная группа 1 постер

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