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Les Mauvaises fréquentations

Дурные знакомства, 1963

1963 / Франция
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Двое двадцатилетних парней проводят время, просиживая в парижских кафе и поисках девушки...
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 1 января 1963
Режиссер
Жан Эсташ
В ролях
Аристиде
Дэниэл Барт
Dominique Jayr
René
Gilson
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дурные знакомства 1 постер
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