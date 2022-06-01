Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дыхание"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Приключения Буратино
Отзывы о мультфильме «Приключения Буратино»
Приключения Буратино
1959 / СССР
7.0
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о мультфильме «Приключения Буратино»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Андрей Школьник
1 июня 2022, 21:59
Оценка
очень пошлый фильм..
1 июня 2022, 21:59
0
1
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Трансформеры: Восхождение Звероботов
20 комментариев
Сквозь время
24 комментария
В поисках снежного барса
2 комментария
Флэш
8 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Дыхание
Отзывы
2023, Россия, драма
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Сквозь время
Отзывы
2023, Россия, триллер, мистика
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
Точь-в-точь Лайма Вайкуле: дочь Валерии произвела фурор в Сети (фото)
Евнух из «Великолепного века» в обычной жизни оказался секс-символом (фото)
Кровь не водица: дочь Риты Осяниной из фильма «...А зори здесь тихие» засветилась в кино
Развлекала гостей танцами на бочке: с кого списали Атаманшу из «Бременских музыкантов»
Его боялись все советские дети, а зря: только посмотрите, как хорош Фредди Крюгер без жуткого образа
Совсем другой человек: удивитесь, как двойник Киркорова выглядит без грима
Украл даже Шурика: некрасивый плагиат Гайдая уличили еще в СССР
Женщины накинулись на Данелию из-за сцены в «Афоне»: их можно понять
Миронов принял беспрецедентное решение по Театру Наций: такого никто не ожидал
«Такая мелочь»: Кончаловский неспроста не вмешивается в скандал с Высоцкой
Прошло больше полувека: ахнете, увидев редкое фото Марка Захарова с единственной женой
На фото дочери Анны Самохиной невозможно смотреть без слез: вот в чем дело
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail