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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Юрий Трофимов
Yuriy Trofimov
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Юрий Трофимов
Юрий Трофимов
Yuriy Trofimov
Дата рождения
3 августа 1940
Возраст
74 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
26 марта 2015
Популярные фильмы
6.9
Волшебник Изумрудного города
(1974)
6.4
Черная курица
(1975)
6.4
Приключения Незнайки и его друзей
(1971)
Фильмография Юрий Трофимов
Солдатский долг
детский, анимация
1988, СССР
Старый кувшин
детский, анимация
1982, СССР
5.6
Соломенный жаворонок
Solomennyy zhavoronok
детский, анимация
1980, СССР
5.8
Как тоску одолели
Kak tosku odoleli
детский
1978, СССР
6.4
Черная курица
Chyornaya kurica
детский
1975, СССР
6.9
Волшебник Изумрудного города
Volshebnik Izumrudnogo goroda
семейный, анимация
1974, СССР
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6.4
Приключения Незнайки и его друзей
Priklyucheniya Neznayki i ego druzey
приключения, детский, сборник
1971, СССР
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Новости личной жизни Юрий Трофимов
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