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Маленькие недоразумения

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О фильме

Экранизация пьесы Э. Поправского 'Котик-Мотик', о котенке Тимотике и пане Бульдоговиче.
Страна СССР
Продолжительность 33 минуты
Год выпуска 1970
Режиссер
Валентин Караваев
В ролях
Маргарита Корабельникова
Мария Виноградова
Зинаида Нарышкина
Тамара Дмитриева
Ольга Громова
Все актеры и съемочная группа
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