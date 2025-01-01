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Маленькие недоразумения
Маленькие недоразумения
18+
Напомним о выходе в прокат
детский
О фильме
Экранизация пьесы Э. Поправского 'Котик-Мотик', о котенке Тимотике и пане Бульдоговиче.
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Страна
СССР
Продолжительность
33 минуты
Год выпуска
1970
Режиссер
Валентин Караваев
В ролях
Маргарита Корабельникова
Мария Виноградова
Зинаида Нарышкина
Тамара Дмитриева
Ольга Громова
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