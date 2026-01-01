Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александра Бабаева
Aleksandra Babaeva
Киноафиша
Персоны
Александра Бабаева
Александра Бабаева
Aleksandra Babaeva
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник, Актер озвучки
Популярные фильмы
7.1
Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы
(1991)
7.0
Мальчик из Неаполя
(1958)
6.8
Три банана
(1971)
Фильмография Александра Бабаева
Жанр
Все
Анимация
Детский
Короткометражный
Приключения
Сборник
Сказка
Год
Все
1992
1991
1971
1958
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6
Ой, ребята, та-ра-ра
Oy, rebyata, ta-ra-ra
детский
1992, Россия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.1
Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы
Priklyucheniya volshebnogo globusa, ili prodelki vedmy
детский, сказка
1991, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.4
Приключения Незнайки и его друзей
Priklyucheniya Neznayki i ego druzey
приключения, детский, сборник
1971, СССР
6.8
Три банана
Tri banana
анимация, короткометражный
1971, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Мальчик из Неаполя
Malchik is Neapolya
приключения
1958, СССР
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Реклама 18+
