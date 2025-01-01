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Постер фильма Мальчик из Неаполя
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Киноафиша Фильмы Мальчик из Неаполя

Мальчик из Неаполя

Malchik is Neapolya 18+
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О фильме

Чиччо – очень добрый, но невероятно одинокий мальчик, который всей душей и всеми усилиями пытается помочь Голубой Фее. И его задача заключается в том, чтобы исправить глобус ради детей всей планеты, а иначе, всех нас ждет плохой исход. Чиччо изо всех сил старается оказать любую помощь и поддержку. Он выполняет огромное количество заданий и поручений доброй феи, самостоятельно выполняя их. Но Злобная колдунья, которая, собственно, и испортила глобус, не отстает от мальчика. Она постоянно норовит сделать какую-нибудь пакость, чтобы не дать ему возможности помочь. Сможет ли Чиччо все-таки восстановить глобус, выполнить все поручения Голубой Феи и помочь детям, победив Злобную колдунью?

Страна СССР
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 12 октября 1958
Дата выхода
12 октября 1958 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Malchik is Neapolya, A Boy from Naples, Мальчик из Неаполя, Il bambino di Napoli, Il gatto con gli stivali contro la strega, Lo scugnizzo di Napoli, Malchik iz Neapolya, Napolin poika, O Feitiço de Nápoles, The Boy from Napoli
Режиссер
Иван Аксенчук
В ролях
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Маргарита Корабельникова
Александра Бабаева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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