Чиччо – очень добрый, но невероятно одинокий мальчик, который всей душей и всеми усилиями пытается помочь Голубой Фее. И его задача заключается в том, чтобы исправить глобус ради детей всей планеты, а иначе, всех нас ждет плохой исход. Чиччо изо всех сил старается оказать любую помощь и поддержку. Он выполняет огромное количество заданий и поручений доброй феи, самостоятельно выполняя их. Но Злобная колдунья, которая, собственно, и испортила глобус, не отстает от мальчика. Она постоянно норовит сделать какую-нибудь пакость, чтобы не дать ему возможности помочь. Сможет ли Чиччо все-таки восстановить глобус, выполнить все поручения Голубой Феи и помочь детям, победив Злобную колдунью?