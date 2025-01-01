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Киноафиша Фильмы Ушастик и его друзья

Ушастик и его друзья

Ushastik i ego druzya 18+
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О фильме

Мультсериал про Ушастика и его лесных друзей.

Страна СССР
Продолжительность 56 минут
Год выпуска 1979
Производство Ekran
Другие названия
Ushastik i ego druzya, Ushastik and His Friends, Ушастик и его друзья
Режиссер
Ольга Розовская
В ролях
Мария Виноградова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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