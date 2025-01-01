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Ушастик и его друзья
Ушастик и его друзья
Ushastik i ego druzya
18+
Напомним о выходе в прокат
детский
О фильме
Мультсериал про Ушастика и его лесных друзей.
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Страна
СССР
Продолжительность
56 минут
Год выпуска
1979
Производство
Ekran
Другие названия
Ushastik i ego druzya, Ushastik and His Friends, Ушастик и его друзья
Режиссер
Ольга Розовская
В ролях
Мария Виноградова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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