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Постер фильма Музыкальная шкатулка
Постер фильма Музыкальная шкатулка
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Музыкальная шкатулка

Музыкальная шкатулка

Music Box 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Венгерский иммигрант Майк Лазло арестован по обвинению в пособничестве нацистам во время второй мировой войны. Лазло угрожают депортацией, и на его защиту встает его дочь, адвокат Энн Тэлбот, уверенная, что отец стал жертвой происков венгерской коммунистической машины.

Она не верит в виновность отца до тех пор, пока не собирает внушительные доказательства его коллаборационистской деятельности. Кто теперь Лазло — жертва или палач?

Страна США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1989
Премьера онлайн 25 мая 2016
Премьера в мире 22 декабря 1989
Дата выхода
28 февраля 1990 Греция
23 апреля 1990 Нидерланды
22 декабря 1989 США
28 февраля 1990 Франция
24 февраля 1990 Южная Корея 18
8 декабря 1990 Япония G
MPAA PG-13
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $6 263 883
Производство Carolco Pictures
Другие названия
Music Box, Mucho más que un crimen, Die ganze Wahrheit, Hrací skříňka, Hracia skrinka, Kærlighedens grænser, La caja de música, Muito Mais que um Crime, Music Box - Die ganze Wahrheit, Music Box - Prova d'accusa, Music box - skuggor ur det förflutna, Muzička kutija, Müzik Kutusu, O Enigma da Caixa de Música, Pozytywka, Skuggor ur det förflutna, Soittorasia, Speldosan, Spilledåsen, Το μουσικό κουτί, Музикалната кутия, Музична шкатулка, Музыкальная шкатулка, ミュージックボックス, 八音盒
Режиссер
Коста-Гаврас
В ролях
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Армин Мюллер-Шталь
Армин Мюллер-Шталь
Фредерик Моффет
Лукас Хаас
Лукас Хаас
Шерил Линн Брюс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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