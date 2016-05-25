Венгерский иммигрант Майк Лазло арестован по обвинению в пособничестве нацистам во время второй мировой войны. Лазло угрожают депортацией, и на его защиту встает его дочь, адвокат Энн Тэлбот, уверенная, что отец стал жертвой происков венгерской коммунистической машины.
Она не верит в виновность отца до тех пор, пока не собирает внушительные доказательства его коллаборационистской деятельности. Кто теперь Лазло — жертва или палач?
|28 февраля 1990
|Греция
|23 апреля 1990
|Нидерланды
|22 декабря 1989
|США
|28 февраля 1990
|Франция
|24 февраля 1990
|Южная Корея
|18
|8 декабря 1990
|Япония
|G