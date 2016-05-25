Венгерский иммигрант Майк Лазло арестован по обвинению в пособничестве нацистам во время второй мировой войны. Лазло угрожают депортацией, и на его защиту встает его дочь, адвокат Энн Тэлбот, уверенная, что отец стал жертвой происков венгерской коммунистической машины.

Она не верит в виновность отца до тех пор, пока не собирает внушительные доказательства его коллаборационистской деятельности. Кто теперь Лазло — жертва или палач?