Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уховёртка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Время Время
Киноафиша Фильмы Время Время, 2011: актеры и роли
In Time Время 2011 / США
8.3 Оцените
148 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Время, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Никкол Эндрю Никкол Andrew Niccol
В ролях
Аманда Сайфрид Аманда Сайфрид Amanda Seyfried Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк Justin Timberlake Киллиан Мерфи Киллиан Мерфи Cillian Murphy Оливия Уайлд Оливия Уайлд Olivia Wilde Алекс Петтифер Алекс Петтифер Alex Pettyfer Винсент Картайзер Винсент Картайзер Vincent Kartheiser Мэтт Бомер Мэтт Бомер Matt Bomer Белла Хиткот Белла Хиткот Bella Heathcote
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила
Скрыть почти невозможно: располневшую Алсу заподозрили в беременности
Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет
«Везу красавчика на дачу»: 58-летняя Лолита показала, с кем проводит выходные
Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4
Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена
Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием
Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда»
«Милый рядом не самоцель»: Нинидзе подогрела слухи о разрыве с Витограном
Тест: Сколько лет вашему мозгу?
Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет
Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела
Приложение киноафиши