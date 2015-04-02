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In Time Время 2011 / США
8.3 Оцените
162 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Время»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Идея представить время осязаемой физической вещью, которая служит эквивалентом денег, – довольно любопытный ход. Будь Эндрю Никкол образца 2011 года менее мягким и благонамеренным (удалось же ему в «Оружейном бароне», точнее – «Властелине войны», нарастить себе жесткий сарказм), получилась бы пелевинская интонация. А так – вышло вполне сентиментально: первая половина интонационно ближе к «Гаттаке», вторая – к «С1м0не». Но…

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Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Думаю сходить можно! Не думаю что в трейлере все показали!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
осталось 3 дня!!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AdamSmith 2 апреля 2015, 12:51
Очень крутое кино, выглядит как фантастический триллер, но есть более глубокие слои, над которыми можно задуматся. Ведь мы давно живем одни днем, жизнь приобрела бешеный ритм и тут же резкий контраст с миром богатых. Просто великолепный фильм, актеры всё делают как надо, иногда правда Тимберлейк переигрывает
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
симпатичный))

Есть моменты над "посмеяться", а есть и на "подзадуматься", так скажем )✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм зачет. Очень понравилось! Начало фильма так вообще класс,когда Джастин бежит к маме у которой заканчивается время! И не успевает к ней на мгновение! Прямо слеза накатывалась!✊ . Очень трогательно. Фильм со смыслом. Прямо ка в жизни, только в место денег, время! Вот ты смотря филь начинаешь понимать как важно время, что можно куда-то не успеть! триллер драма, фантастика так наверное будет правильней. В фильме есть все! ..... Главная героиня шикарная!✊

Рекомендую к просмотру!!!

10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Согласна с Саванной на все 100 %. Если рассматривать это как фантастику, то идею убили на корню ✊ , а вот посмотреть как комедию в принципе можно.

2 из 10, балл за Аманду и ее спринт на каблуках, балл за часы.

Пы Сы: посмотрела раннее этого же режиссера - Гаттаку, нашла много общих мелких деталей✊

как говорится, стиль тот же, а качество упало ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Leelu, 30/10/2011 - 12:18:38):Кто-нибудь помнит какую дату рождения называла Аманда?

день рождения Дарвина ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
отличный фильм, берегите время, товарищи ✊

10 баллов
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Leelu, 30/10/2011 - 15:32:31):серьезно? или шутите?

не шучу, я знаю день рождения Дарвина... и даже знаю кто это ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
не поняла -в чем мораль фильма? не тратить время на кофе ???✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм сразу убедил,что он серьёзный и философский.Смысл донесли без проблем.Все наблюдения смотревших,замечания и претензии убедили меня в том,что фильм-слабый и примитивный,хотя смотря его,не заметил этого как-то.Просто иногда не подключаешь голову к просмотру,пытаясь получить хоть минимум положительных эмоций.Хотел даже пару раз всплакнуть,но сдержался,а пока шёл домой,фильм стал казаться хуже и хуже ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Игорь82 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Вроде идея интересная, снято не плохо, музыка не плохая, в начале вроде была интрига, но дальше все как то становилось уныло, сюжет весь читался...

Ближе к середине хотелось этот фильм назвать "Робингуды современности"



Вопросов много возникало✊ как люди могли спкойоно спать в том же гето, если время так легко украсть было, как таймеры появляются на руке, как богатые могли доверять своей свите, если они могли спокойно время это украсть....✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 28/10/2011 - 23:34:54):Блин, не, ну че за нафиК?!Как можно было из такой шикарной, просто шикарнейшей идеи, сделать это фуфло???

Могла бы получиться отличная философская фантастика, а получился бессмысленный и беспощадный боевик про Робин Гуда хрен знает какого века. Давайте заберем время у бедных, отдадим его богатым. Ну что за коммунизм, е-мае?

Понравился Киллиан Мерфи с мордой кирпичем

Поразило в самое сердце то, как Аманда Сейфрид бегала короткие и длинные дистанции на 12 сантиметровых каблуках. Фигура у нее, конечно, мегакрасивая (хотя в черных колготках лучше не ходить).

Музыка неплохая. Пожалуй, все. Диалоги топорны, мотивы непонятны, характеры не прописаны

Ну прям мои впечатления! Ни убавить, ни прибавить. Убожество редкостное сделали испоганив прекрасную идею.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0782 2 апреля 2015, 12:51
Мне кино понравилось. Есть идея, сюжет, некоторые моменты конечно спорны.... но может это и хорошо. Что лучше жить вечно или одним днем? Вообще концепция оригинальная. Люблю такие фильмы)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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