Наша рецензия

Идея представить время осязаемой физической вещью, которая служит эквивалентом денег, – довольно любопытный ход. Будь Эндрю Никкол образца 2011 года менее мягким и благонамеренным (удалось же ему в «Оружейном бароне», точнее – «Властелине войны», нарастить себе жесткий сарказм), получилась бы пелевинская интонация. А так – вышло вполне сентиментально: первая половина интонационно ближе к «Гаттаке», вторая – к «С1м0не». Но…