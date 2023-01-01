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Я все еще здесь: Потерянный год Хоакина Феникса
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I'm Still Here: The Lost Year of Joaquin Phoenix
Я все еще здесь: Потерянный год Хоакина Феникса
2010 / США
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7.6
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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