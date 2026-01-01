Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марко Иверсен Каник
Marko Iversen Kanic
Марко Иверсен Каник
Марко Иверсен Каник
Marko Iversen Kanic
Дата рождения
28 мая 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Буря в моем сердце
(2010)
Фильмография Марко Иверсен Каник
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2010
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7
Буря в моем сердце
The Storm in my heart
драма
2010, Норвегия
