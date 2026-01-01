Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Айло Гауп
Ailo Gaup
Киноафиша
Персоны
Айло Гауп
Айло Гауп
Ailo Gaup
Дата рождения
22 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Тромсё, Норвегия
Рост
176 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Буря в моем сердце
(2010)
Фильмография Айло Гауп
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2010
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7
Буря в моем сердце
The Storm in my heart
драма
2010, Норвегия
