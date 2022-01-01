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Коноплянка
Коноплянка, 1982: актеры и роли
Konopielka
Коноплянка
1982 / Польша
7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Коноплянка, 1982: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Витольд Лещиньский
В ролях
Кшиштоф Майхжак
Krzysztof Majchrzak
Анна Сенюк
Anna Seniuk
Йоанна Сенкевич
Ежи Блок
Jerzy Block
Марек Сюдим
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Arkadiusz Bazak
Александр Фогель
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