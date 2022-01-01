Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Русалка и дочь короля" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Коноплянка
Киноафиша Фильмы Коноплянка Коноплянка, 1982: актеры и роли
Konopielka Коноплянка 1982 / Польша
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Коноплянка, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Витольд Лещиньский
В ролях
Кшиштоф Майхжак Krzysztof Majchrzak Анна Сенюк Anna Seniuk Йоанна Сенкевич Ежи Блок Jerzy Block Марек Сюдим Франчишек Печка Анна Милевска Аркадиуш Базак Arkadiusz Bazak Александр Фогель
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Убойный монтаж
Убойный монтаж
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Бойся темноты
Бойся темноты
2022, Бельгия / Франция, ужасы, мистика
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
Самая известная «бабушка» советского кино окончила жизнь в психбольнице
Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил
Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест
Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей
44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул
Не пущу и на порог: за что знаменитая ясновидящая выгнала Киркорова
Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось
Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась
Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся»
«Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление
«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу»
«Бриллиантовую руку» обругали американцы: вот что не так с фильмом
Приложение киноафиши