О персоне
Фильмография
Александр Фогель
Aleksander Fogiel
Александр Фогель
Александр Фогель
Aleksander Fogiel
Дата рождения
26 февраля 1910
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
17 января 1996
Место рождения
Седльце, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.9
Все свои
(1967)
7.6
Коноплянка
(1982)
7.5
Тут крутых нет
(1974)
Фильмография Александр Фогель
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Фэнтези
Год
Все
1990
1985
1982
1978
1976
1974
1969
1968
1967
1964
1961
1960
1959
Все
16
Фильмы
16
Актер
16
6.3
Farewell to Autumn
Pozegnanie jesieni
драма, исторический, мелодрама
1990, Польша
5.7
Женщина из провинции
Kobieta z prowincji
драма
1985, Польша
7.6
Коноплянка
Konopielka
драма
1982, Польша
7.3
Тихая ночь
Wsród nocnej ciszy
криминал, драма, детектив
1978, Польша
5.7
Я бабочка
Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka
комедия, мелодрама
1976, Польша
7.5
Тут крутых нет
Nie ma mocnych
комедия
1974, Польша
6.4
Девичий заговор
Rzeczpospolita babska
комедия
1969, Польша
6.9
Кукла
Lalka
драма, мелодрама
1968, Польша
7.9
Все свои
Sami swoi
комедия
1967, Польша
7
Джузеппе в Варшаве
Giuseppe w Warszawie
комедия, военный
1964, Польша
6.9
Сержант Калень
Ogniomistrz Kalen
драма, военный
1961, Польша
5.9
История жёлтой туфельки
Historia zóltej cizemki
семейный, фэнтези, исторический
1961, Польша
5.9
Увидимся в воскресенье
Zobaczymy sie w niedziele
драма
1960, Польша
6.6
Пиковый Валет
Walet pikowy
комедия, криминал
1960, Польша
6.9
Крест за отвагу
Krzyz Walecznych
комедия, драма, мелодрама
1959, Польша
7.4
База мертвых людей
Baza ludzi umarlych
драма
1959, Польша
