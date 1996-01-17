Оповещения от Киноафиши
Александр Фогель Aleksander Fogiel
Александр Фогель

Aleksander Fogiel

Дата рождения
26 февраля 1910
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
17 января 1996
Место рождения
Седльце, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Все свои 7.9
Все свои (1967)
Коноплянка 7.6
Коноплянка (1982)
Тут крутых нет 7.5
Тут крутых нет (1974)

Фильмография Александр Фогель

Жанр
Год
Farewell to Autumn 6.3
Farewell to Autumn Pozegnanie jesieni
драма, исторический, мелодрама 1990, Польша
Женщина из провинции 5.7
Женщина из провинции Kobieta z prowincji
драма 1985, Польша
Коноплянка 7.6
Коноплянка Konopielka
драма 1982, Польша
Тихая ночь 7.3
Тихая ночь Wsród nocnej ciszy
криминал, драма, детектив 1978, Польша
Я бабочка 5.7
Я бабочка Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka
комедия, мелодрама 1976, Польша
Тут крутых нет 7.5
Тут крутых нет Nie ma mocnych
комедия 1974, Польша
Девичий заговор 6.4
Девичий заговор Rzeczpospolita babska
комедия 1969, Польша
Кукла 6.9
Кукла Lalka
драма, мелодрама 1968, Польша
Все свои 7.9
Все свои Sami swoi
комедия 1967, Польша
Джузеппе в Варшаве 7
Джузеппе в Варшаве Giuseppe w Warszawie
комедия, военный 1964, Польша
Сержант Калень 6.9
Сержант Калень Ogniomistrz Kalen
драма, военный 1961, Польша
История жёлтой туфельки 5.9
История жёлтой туфельки Historia zóltej cizemki
семейный, фэнтези, исторический 1961, Польша
Увидимся в воскресенье 5.9
Увидимся в воскресенье Zobaczymy sie w niedziele
драма 1960, Польша
Пиковый Валет 6.6
Пиковый Валет Walet pikowy
комедия, криминал 1960, Польша
Крест за отвагу 6.9
Крест за отвагу Krzyz Walecznych
комедия, драма, мелодрама 1959, Польша
База мертвых людей 7.4
База мертвых людей Baza ludzi umarlych
драма 1959, Польша
