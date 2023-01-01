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Элвин и бурундуки 3
Элвин и бурундуки 3, 2011: актеры и роли
Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked
Элвин и бурундуки 3
2011 / США
Трейлер
7.8
Оцените
59
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
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Элвин и бурундуки 3, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Митчелл
Mike Mitchell
В ролях
Анна Фэрис
Anna Faris
Кристина Эпплгейт
Christina Applegate
Мэттью Грей Гублер
Matthew Gray Gubler
Алисса Милано
Alyssa Milano
Дэвид Кросс
David Cross
Джастин Лонг
Justin Long
Джейсон Ли
Jason Lee
Джесси МакКартни
Jesse McCartney
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