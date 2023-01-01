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Элвин и бурундуки 3 Элвин и бурундуки 3
Киноафиша Фильмы Элвин и бурундуки 3 Элвин и бурундуки 3, 2011: актеры и роли
Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked Элвин и бурундуки 3 2011 / США
7.8 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Элвин и бурундуки 3, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Митчелл Майк Митчелл Mike Mitchell
В ролях
Анна Фэрис Анна Фэрис Anna Faris Кристина Эпплгейт Кристина Эпплгейт Christina Applegate Мэттью Грей Гублер Мэттью Грей Гублер Matthew Gray Gubler Алисса Милано Алисса Милано Alyssa Milano Дэвид Кросс Дэвид Кросс David Cross Джастин Лонг Джастин Лонг Justin Long Джейсон Ли Джейсон Ли Jason Lee Джесси МакКартни Джесси МакКартни Jesse McCartney
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