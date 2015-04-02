Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смерть в пенсне, или Наш Чехов Смерть в пенсне, или Наш Чехов
Киноафиша Фильмы Смерть в пенсне, или Наш Чехов Отзывы о фильме «Смерть в пенсне, или Наш Чехов»
Смерть в пенсне, или Наш Чехов 2010 / Россия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Смерть в пенсне, или Наш Чехов»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
киночей 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Очень смешной и умный фильм с грустным концом. Великолепен Юрий Стоянов. Потрясяющий Безруков - даже если не нравится кино, стоит досидеть до сцены, где Безруков играет гея-театрального режиссера. Лучшее отечественное кино я видел за последний год!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Hamer 2 апреля 2015, 12:51
Всё умно, всё мило, только это не кино. Это театральные люди, которым дали в руки камеру.

Отсюда и отличные актёрские работы, и блистательная пародия на Виктюка в исполнении Безрукова. Моменты вкусные, но ...

Есть пьеса и есть экранизация (напр., "12 разгневанных мужчин"). Если не снимать бисеринки пота, не делать монтаж, то это будет телеспектакль. Для телевидения.

Вопросы не только к оператору и режиссёру, но и к Адабашьяну. Он пытался донести фабулу "Вишнёвого сада" на примере его постановки. Но чуда "Неоконченной пьесы" не получилось. Вместо этого получился спектакль про постсоветский театр. А можно было сделать достойное арт-хаусное кино. Поэтому главная претензия - к продюсерам.

Уверен, что 5-минутку с Безруковым вырежут и выложат на видеохостингах и социальных сетях. Там ещё с десяток удачных моментов (звонки сыну и бывшей жене, напр.). Материал хороший, из него можно смонтировать толковое 100-минутное кино.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Нюрнберг
Нюрнберг 1 комментарий
Охота
Охота 1 комментарий
Безликий
Безликий 1 комментарий
Денежная игла
Денежная игла 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши