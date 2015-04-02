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Смерть в пенсне, или Наш Чехов
Отзывы о фильме «Смерть в пенсне, или Наш Чехов»
Смерть в пенсне, или Наш Чехов
2010 / Россия
Трейлер
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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киночей
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Очень смешной и умный фильм с грустным концом. Великолепен Юрий Стоянов. Потрясяющий Безруков - даже если не нравится кино, стоит досидеть до сцены, где Безруков играет гея-театрального режиссера. Лучшее отечественное кино я видел за последний год!
2 апреля 2015, 12:51
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Hamer
2 апреля 2015, 12:51
Всё умно, всё мило, только это не кино. Это театральные люди, которым дали в руки камеру.
Отсюда и отличные актёрские работы, и блистательная пародия на Виктюка в исполнении Безрукова. Моменты вкусные, но ...
Есть пьеса и есть экранизация (напр., "12 разгневанных мужчин"). Если не снимать бисеринки пота, не делать монтаж, то это будет телеспектакль. Для телевидения.
Вопросы не только к оператору и режиссёру, но и к Адабашьяну. Он пытался донести фабулу "Вишнёвого сада" на примере его постановки. Но чуда "Неоконченной пьесы" не получилось. Вместо этого получился спектакль про постсоветский театр. А можно было сделать достойное арт-хаусное кино. Поэтому главная претензия - к продюсерам.
Уверен, что 5-минутку с Безруковым вырежут и выложат на видеохостингах и социальных сетях. Там ещё с десяток удачных моментов (звонки сыну и бывшей жене, напр.). Материал хороший, из него можно смонтировать толковое 100-минутное кино.
2 апреля 2015, 12:51
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Отсюда и отличные актёрские работы, и блистательная пародия на Виктюка в исполнении Безрукова. Моменты вкусные, но ...
Есть пьеса и есть экранизация (напр., "12 разгневанных мужчин"). Если не снимать бисеринки пота, не делать монтаж, то это будет телеспектакль. Для телевидения.
Вопросы не только к оператору и режиссёру, но и к Адабашьяну. Он пытался донести фабулу "Вишнёвого сада" на примере его постановки. Но чуда "Неоконченной пьесы" не получилось. Вместо этого получился спектакль про постсоветский театр. А можно было сделать достойное арт-хаусное кино. Поэтому главная претензия - к продюсерам.
Уверен, что 5-минутку с Безруковым вырежут и выложат на видеохостингах и социальных сетях. Там ещё с десяток удачных моментов (звонки сыну и бывшей жене, напр.). Материал хороший, из него можно смонтировать толковое 100-минутное кино.
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