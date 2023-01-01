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Норвежский лес
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Norwegian Wood / Noruwei no mori
Норвежский лес
2010 / Япония
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7.6
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30
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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