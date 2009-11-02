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Torocco

Дрезина, 2010

2010 / Япония / Тайвань
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Юмико Яно вместе со своими сыновьями Ацуси и Токи отправляется из Токио с прахом покойного мужа в его родной дом, расположенный в горной деревушке на юге Тайваня. Юмико, вышедшая замуж против воли своих родителей, после смерти мужа вынуждена полагаться только на себя. Ее сын Ацуси, ощущая себя посторонним в моноэтнической Японии, бунтует против общества и своей матери. Но в сельском доме, окруженные заботой стариков, которым пришлось пережить немало драматических политических перемен и стать свидетелями разрушения традиционной системы ценностей, мать и сын вновь находят то, что их соединяет. Отправляясь в путешествие на старомодном грузовике-дрезине, Ацуси познает окружающий мир и приходит к пониманию того, что значит быть сыном и старшим братом.

5.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 2 ноября 2009
Возраст 16+
Режиссер
Хирофуми Кавагути
В ролях
Матико Оно
Мей Фэнг
Кэнто Харада
Все актеры и съемочная группа
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