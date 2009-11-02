Дрезина, 2010

Юмико Яно вместе со своими сыновьями Ацуси и Токи отправляется из Токио с прахом покойного мужа в его родной дом, расположенный в горной деревушке на юге Тайваня. Юмико, вышедшая замуж против воли своих родителей, после смерти мужа вынуждена полагаться только на себя. Ее сын Ацуси, ощущая себя посторонним в моноэтнической Японии, бунтует против общества и своей матери. Но в сельском доме, окруженные заботой стариков, которым пришлось пережить немало драматических политических перемен и стать свидетелями разрушения традиционной системы ценностей, мать и сын вновь находят то, что их соединяет. Отправляясь в путешествие на старомодном грузовике-дрезине, Ацуси познает окружающий мир и приходит к пониманию того, что значит быть сыном и старшим братом.