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Норвежский лес Норвежский лес
Киноафиша Фильмы Норвежский лес Отзывы о фильме «Норвежский лес»
Norwegian Wood / Noruwei no mori Норвежский лес 2010 / Япония
7.6 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Норвежский лес»

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Fario 2 апреля 2015, 12:51
Стоит добавить, что фильм выйдет 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.


2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Я бы хотела увидеть фильм,поплакать может быть..✊

Вообще я как-то очень трепетно отношусь к Японии,сама не знаю почему✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tolerant 2 апреля 2015, 12:51
Дамы и Господа, этот фильм будут крутить в кинотеатрах в Волгограде? Если да, то где и когда?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dreammir 2 апреля 2015, 12:51
жутко занудный фильм((

а так много ожидалось от него( и актера главного очень люблю...

не читая книги - полная трава, у нас пол зала уснуло((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
А я пожалуй, присоединюсь к peacefrog. Фильм совсем не похож на стоящие у меня на полке две-три книжки Мураками. "Норвежский лес" я не читала и весь фильм не могла отделаться от ощущения некоторого недоумения. Мне казалось, что романам Мураками присуще некоторое волшебство, а тут отнюдь...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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