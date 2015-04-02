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Норвежский лес
Отзывы о фильме «Норвежский лес»
Norwegian Wood / Noruwei no mori
Норвежский лес
2010 / Япония
Трейлер
7.6
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Fario
2 апреля 2015, 12:51
Стоит добавить, что фильм выйдет 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.
2 апреля 2015, 12:51
0
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DeelyaraI
2 апреля 2015, 12:51
Я бы хотела увидеть фильм,поплакать может быть..✊
Вообще я как-то очень трепетно отношусь к Японии,сама не знаю почему✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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tolerant
2 апреля 2015, 12:51
Дамы и Господа, этот фильм будут крутить в кинотеатрах в Волгограде? Если да, то где и когда?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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dreammir
2 апреля 2015, 12:51
жутко занудный фильм((
а так много ожидалось от него( и актера главного очень люблю...
не читая книги - полная трава, у нас пол зала уснуло((
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Тома
2 апреля 2015, 12:51
А я пожалуй, присоединюсь к peacefrog. Фильм совсем не похож на стоящие у меня на полке две-три книжки Мураками. "Норвежский лес" я не читала и весь фильм не могла отделаться от ощущения некоторого недоумения. Мне казалось, что романам Мураками присуще некоторое волшебство, а тут отнюдь...
2 апреля 2015, 12:51
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Вообще я как-то очень трепетно отношусь к Японии,сама не знаю почему✊
а так много ожидалось от него( и актера главного очень люблю...
не читая книги - полная трава, у нас пол зала уснуло((
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