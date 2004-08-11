У Тони Такитани было одинокое детство. Одиночество было для него нормальным состоянием, так как его мать умерла молодой, а отца, проводившего все время со своим джаз-оркестром, никогда не было дома. В школе Тони изучал искусство, но хотя его рисунки были точны и полны деталей, им не хватало чувства. Тони привык быть самодостаточным и, похоже, считает эмоции чем-то алогичным и инфантильным.

После того, как он нашел свое истинное призвание в технической иллюстрации, он влюбляется в Эйко– одну из клиенток, которая помешана на высокой моде. В конечном счете, он женится на ней, и его жизнь меняется. Он ощущает биение пульса жизни и впервые понимает, что такое одиночество, и начинает его бояться. Но его беспокоит маниакальная страсть Эйко к одежде от знаменитых дизайнеров. Когда он просит ее быть экономнее, последствия оказываются трагичными.

Тони снова один, он сидит возле шкафа жены, глядя на столь дорогие ей модные платья – шепчущие призраки ее души. В конечном счете, Тони помещает в газете объявление о том, что ищет женщину идеальных пропорций.