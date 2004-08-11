После того, как он нашел свое истинное призвание в технической иллюстрации, он влюбляется в Эйко– одну из клиенток, которая помешана на высокой моде. В конечном счете, он женится на ней, и его жизнь меняется. Он ощущает биение пульса жизни и впервые понимает, что такое одиночество, и начинает его бояться. Но его беспокоит маниакальная страсть Эйко к одежде от знаменитых дизайнеров. Когда он просит ее быть экономнее, последствия оказываются трагичными.
Тони снова один, он сидит возле шкафа жены, глядя на столь дорогие ей модные платья – шепчущие призраки ее души. В конечном счете, Тони помещает в газете объявление о том, что ищет женщину идеальных пропорций.
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