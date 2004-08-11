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Постер фильма Тони Такитани
6.3
Киноафиша Фильмы Тони Такитани
6.3

Тони Такитани

, 2004
Tony Takitani
Япония / драма / 18+
Постер фильма Тони Такитани
6.3

Причины посмотреть

О фильме

- по мотивам рассказа Харуки Мураками "Тони Такия / Tony Tankitani" 1993 года
У Тони Такитани было одинокое детство. Одиночество было для него нормальным состоянием, так как его мать умерла молодой, а отца, проводившего все время со своим джаз-оркестром, никогда не было дома. В школе Тони изучал искусство, но хотя его рисунки были точны и полны деталей, им не хватало чувства. Тони привык быть самодостаточным и, похоже, считает эмоции чем-то алогичным и инфантильным.

После того, как он нашел свое истинное призвание в технической иллюстрации, он влюбляется в Эйко– одну из клиенток, которая помешана на высокой моде. В конечном счете, он женится на ней, и его жизнь меняется. Он ощущает биение пульса жизни и впервые понимает, что такое одиночество, и начинает его бояться. Но его беспокоит маниакальная страсть Эйко к одежде от знаменитых дизайнеров. Когда он просит ее быть экономнее, последствия оказываются трагичными.

Тони снова один, он сидит возле шкафа жены, глядя на столь дорогие ей модные платья – шепчущие призраки ее души. В конечном счете, Тони помещает в газете объявление о том, что ищет женщину идеальных пропорций.

В ролях

Юми Эндо
Синохара Такахуми
Young Tony Takitani
Иссэй Огата
Иссэй Огата
Tony Takitani, Shozaburo Takitani
Хидэтоси Нисидзима
Хидэтоси Нисидзима
Narrator
Рии Миядзява
Konuma Eiko, Hisako
Михо Фудзима
4th daughter
Ствол Хаясида
Shizuka Moriyama
Хироши Ямамото
Режиссер Дзюн Итикава
Сценарист Дзюн Итикава, Харуки Мураками
Композитор Рюити Сакамото
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 11 августа 2004
Дата выхода
26 июля 2005 Россия Кино без границ
26 июля 2005 Беларусь
26 июля 2005 Казахстан
26 июля 2005 Украина
11 августа 2004 Швейцария
22 сентября 2005 Южная Корея
27 января 2005 Япония
Сборы в мире $556 268
Производство Breath, Wilco Co.
Другие названия
Tonî Takitani, Tony Takitani, 東尼瀧谷, Тони Такитани, トニー滝谷, 东尼泷谷, 村上春樹之東尼瀧谷, 托尼瀑布, Tonī Takitani, 토니 타키타니

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Обновлено 5 августа 2024
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