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К черту это завтра!

Oretachi ni asu wa naissu 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Хирума - балабол. Он давно уже озабочен лишь темой секса и потому ищет возможности свои желания удовлетворить. 
Минэ - прилежный ученик и симпатичный парень, девушки его интересуют меньше, он более замкнутый, но в компании своих друзей чувствует себя вполне комфортно. 
Андо - толстый парень, получивший прозвище «Дыньки» из-за своей «черезчур заметной» груди. Он скромный и любит детей, но совершенно беззащитный и часто терпит насмешки от своих же приятелей. Все они учатся в выпускном классе и стоят на пороге новой жизни. 
Каждому из них предстоит узнать, что такое любовь…

Страна Япония
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 22 ноября 2008
Дата выхода
22 ноября 2008 Япония
Производство Geneon Entertainment, Shogakukan, Slow Learner
Другие названия
Ore-tachi ni asu wa naissu, Ain't No Tomorrows, Jakby nie było jutra, 俺たちに明日はないッス, 我們都長大了
Режиссер
Юки Танада
В ролях
Сакура Андо
Сакура Андо
Токио Эмото
Токио Эмото
Юя Эндо
Ини Кусано
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
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