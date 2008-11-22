Хирума - балабол. Он давно уже озабочен лишь темой секса и потому ищет возможности свои желания удовлетворить.

Минэ - прилежный ученик и симпатичный парень, девушки его интересуют меньше, он более замкнутый, но в компании своих друзей чувствует себя вполне комфортно.

Андо - толстый парень, получивший прозвище «Дыньки» из-за своей «черезчур заметной» груди. Он скромный и любит детей, но совершенно беззащитный и часто терпит насмешки от своих же приятелей. Все они учатся в выпускном классе и стоят на пороге новой жизни.

Каждому из них предстоит узнать, что такое любовь…