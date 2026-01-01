Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марко Манзардо
Marco Manzardo
Марко Манзардо
Марко Манзардо
Marco Manzardo
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.3
Первая любовь
(2004)
Фильмография Марко Манзардо
6.3
Первая любовь
Primo amore
драма, мелодрама
2004, Италия
