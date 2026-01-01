Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алек Клунс
Alec Clunes
Киноафиша
Персоны
Алек Клунс
Алек Клунс
Alec Clunes
Дата рождения
17 мая 1912
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
13 марта 1970
Место рождения
Брикстон, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Удивительные приключения мистера Уандерберда
(1952)
7.1
Ричард III
(1955)
7.0
Один из наших самолетов не вернулся
(1942)
Фильмография Алек Клунс
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Приключения
Фэнтези
Год
Все
1955
1952
1942
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.1
Ричард III
Richard III
исторический, военный, драма
1955, Великобритания
7.1
Удивительные приключения мистера Уандерберда
La bergère et le ramoneur
анимация, комедия, фэнтези
1952, Франция
7
Один из наших самолетов не вернулся
One of Our Aircraft Is Missing
боевик, приключения, драма
1942, Великобритания
