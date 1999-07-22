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Фильмография
Мэри Керридж
Mary Kerridge
Киноафиша
Персоны
Мэри Керридж
Мэри Керридж
Mary Kerridge
Дата рождения
3 апреля 1914
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
22 июля 1999
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.0
Мисс Марпл: Объявлено убийство
(1985)
7.1
Ричард III
(1955)
Фильмография Мэри Керридж
8
Мисс Марпл: Объявлено убийство
Miss Marple: A Murder Is Announced
криминал, драма, детектив
1985, Великобритания / Австралия
7.1
Ричард III
Richard III
исторический, военный, драма
1955, Великобритания
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