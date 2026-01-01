Блестящий молодой адвокат Энтони Кин берется за защиту очаровательной Маддалены, вдовы полковника Парадина, обвиняемой в убийстве мужа, слепого калеки. Сверхуверенный в себе юрист, он предсказывает ей быстрое и легкое судебное разбирательство. Постепенно ее гипнотическое обаяние полностью подавляет его волю и способность критически мыслить. «Она не может быть убийцей, она СЛИШКОМ прекрасна как женщина», — этот вывод очень расстраивает его красивую и ревнивую жену. Убежденный в невиновности мадам Парадин — Алида Валли, он пытается доказать в суде, что убийство — дело рук слуги покойного, молодого красавца Андрэ Латура. Тот ведет себя очень странно, что-то скрывает, путается в показаниях, но Маддалена заявляет, что если Энтони и дальше будет строить ее защиту, обвиняя невиновного, она возненавидит его… Кто же она — убийца или глубоко несчастная, влюбленная в слугу женщина?.. Старый судья Хорфилд — как всегда искрометный Чарльз Лаутон — предупреждает Кина об опасности опрометчивых шагов в этом скандальном деле, но до беспамятства влюбленный адвокат уже потерял контроль над собой…

