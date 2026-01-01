Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Чёрный Двор в кино» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дело Парадайна
Дело Парадайна

, 1947
The Paradine Case
США / триллер, драма, мелодрама, криминал / 18+
О фильме

Блестящий молодой адвокат Энтони Кин берется за защиту очаровательной Маддалены, вдовы полковника Парадина, обвиняемой в убийстве мужа, слепого калеки. Сверхуверенный в себе юрист, он предсказывает ей быстрое и легкое судебное разбирательство. Постепенно ее гипнотическое обаяние полностью подавляет его волю и способность критически мыслить. «Она не может быть убийцей, она СЛИШКОМ прекрасна как женщина», — этот вывод очень расстраивает его красивую и ревнивую жену. Убежденный в невиновности мадам Парадин — Алида Валли, он пытается доказать в суде, что убийство — дело рук слуги покойного, молодого красавца Андрэ Латура. Тот ведет себя очень странно, что-то скрывает, путается в показаниях, но Маддалена заявляет, что если Энтони и дальше будет строить ее защиту, обвиняя невиновного, она возненавидит его… Кто же она — убийца или глубоко несчастная, влюбленная в слугу женщина?.. Старый судья Хорфилд — как всегда искрометный Чарльз Лаутон — предупреждает Кина об опасности опрометчивых шагов в этом скандальном деле, но до беспамятства влюбленный адвокат уже потерял контроль над собой…

В ролях

Грегори Пек
Энн Тодд
Чарльз Лотон
Чарльз Коберн
Этель Бэрримор
Луи Журдан
Режиссер Альфред Хичкок
Сценарист Бен Хект, Дэвид Селзник, Алма Ревиль, Роберт Хиченс
Композитор Franz Waxman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 31 декабря 1947
Дата выхода
17 сентября 1948 Великобритания
14 ноября 1952 Германия
31 декабря 1947 США
21 сентября 1951 Финляндия
19 февраля 1953 Япония G
Бюджет $4 258 000
Сборы в мире $6 789
Производство Selznick International Pictures, Vanguard Films
Другие названия
The Paradine Case, Agonía de amor, Der Fall Paradin, Le procès Paradine, 2 droppar vin, 2 pisaraa viiniä, A Paradine-ügy, Agonia de Amor, Akt oskarżenia, Alfred Hitchcock: Schuldig oder nicht Schuldig?, Alfred Hitchcock's The Paradine Case, Cazul Paradine, Celse açılıyor, El caso Paradine, El proceso Paradine, En kvinnas hemlighet, Haßliebe, Het proces Paradine, Il caso Paradine, Kaksi pisaraa viiniä, Le mystère de l'affaire Paradine, O Caso Paradine, Paradine-saken, Sandheden om Mrs. Paradine, Sannheten om Mrs. Paradine, Slucaj Paradin, Slučaj Paradine, Två droppar vin, Ypothesis Paradine, Zadeva Paradine, Υπόθεση Πάραντιν, Дело Парадайна, Делото Парадийн, Справа Парадайна, パラダイン夫人の恋

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше