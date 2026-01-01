Блестящий молодой адвокат Энтони Кин берется за защиту очаровательной Маддалены, вдовы полковника Парадина, обвиняемой в убийстве мужа, слепого калеки. Сверхуверенный в себе юрист, он предсказывает ей быстрое и легкое судебное разбирательство. Постепенно ее гипнотическое обаяние полностью подавляет его волю и способность критически мыслить. «Она не может быть убийцей, она СЛИШКОМ прекрасна как женщина», — этот вывод очень расстраивает его красивую и ревнивую жену.
Убежденный в невиновности мадам Парадин — Алида Валли, он пытается доказать в суде, что убийство — дело рук слуги покойного, молодого красавца Андрэ Латура. Тот ведет себя очень странно, что-то скрывает, путается в показаниях, но Маддалена заявляет, что если Энтони и дальше будет строить ее защиту, обвиняя невиновного, она возненавидит его…
Кто же она — убийца или глубоко несчастная, влюбленная в слугу женщина?.. Старый судья Хорфилд — как всегда искрометный Чарльз Лаутон — предупреждает Кина об опасности опрометчивых шагов в этом скандальном деле, но до беспамятства влюбленный адвокат уже потерял контроль над собой…
ПроизводствоSelznick International Pictures, Vanguard Films
Другие названия
The Paradine Case, Agonía de amor, Der Fall Paradin, Le procès Paradine, 2 droppar vin, 2 pisaraa viiniä, A Paradine-ügy, Agonia de Amor, Akt oskarżenia, Alfred Hitchcock: Schuldig oder nicht Schuldig?, Alfred Hitchcock's The Paradine Case, Cazul Paradine, Celse açılıyor, El caso Paradine, El proceso Paradine, En kvinnas hemlighet, Haßliebe, Het proces Paradine, Il caso Paradine, Kaksi pisaraa viiniä, Le mystère de l'affaire Paradine, O Caso Paradine, Paradine-saken, Sandheden om Mrs. Paradine, Sannheten om Mrs. Paradine, Slucaj Paradin, Slučaj Paradine, Två droppar vin, Ypothesis Paradine, Zadeva Paradine, Υπόθεση Πάραντιν, Дело Парадайна, Делото Парадийн, Справа Парадайна, パラダイン夫人の恋
6.5 IMDb
Цитаты
Judge Lord Thomas HorfieldЯ не люблю, когда меня прерывают посреди оскорбления.
