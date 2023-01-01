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Киноафиша Фильмы Концерт Концерт, 2009: актеры и роли
Le concert Концерт 2009 / Франция / Италия / Бельгия / Румыния
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Концерт, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Раду Михайляну Radu Mihăileanu
В ролях
Алексей Гуськов Алексей Гуськов Aleksei Guskov Мелани Лоран Мелани Лоран Mélanie Laurent Дмитрий Назаров Дмитрий Назаров Франсуа Берлеан Франсуа Берлеан François Berléand Татьяна Клюкина Tatyana Klyukina
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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