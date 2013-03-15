Джолли – бакалавр юридических наук, 2013

По вине пьяного водителя погиб человек. Убийца — сын богатого промышленника, поэтому его защитой в суде занимается знаменитый на всю страну адвокат Теджиндер Раджпал. Жадный защитник недоволен гонораром, поэтому демонстративно отказывается от клиента в пользу провинциального юриста Джагдиша Тяьги по прозвищу Джолли, который приехал в Дели совсем недавно в поисках карьерного роста. Раджпал планировал выставить наивного, но доброго провинциала в глупом свете, надеясь вернуться в судебный процесс на более выгодных условиях, но Джолли внезапно становится героем национального масштаба.