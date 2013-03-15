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Джолли – бакалавр юридических наук
Киноафиша Фильмы Джолли – бакалавр юридических наук
Jolly LLB

Джолли – бакалавр юридических наук, 2013

2013 / Индия
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

По вине пьяного водителя погиб человек. Убийца — сын богатого промышленника, поэтому его защитой в суде занимается знаменитый на всю страну адвокат Теджиндер Раджпал. Жадный защитник недоволен гонораром, поэтому демонстративно отказывается от клиента в пользу провинциального юриста Джагдиша Тяьги по прозвищу Джолли, который приехал в Дели совсем недавно в поисках карьерного роста. Раджпал планировал выставить наивного, но доброго провинциала в глупом свете, надеясь вернуться в судебный процесс на более выгодных условиях, но Джолли внезапно становится героем национального масштаба.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 15 марта 2013
Возраст 16+
Режиссер
Субхаш Капур
В ролях
Аршад Варси
Амрита Рао
Боман Ирани
Боман Ирани
Саурабх Шукла
Хэрш Чхая
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джолли – бакалавр юридических наук 2 постера
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саундтрек фильма Джолли – бакалавр юридических наук
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