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Бобби Деол
Бобби Деол Bobby Deol
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Бобби Деол

Bobby Deol

Дата рождения
27 января 1969
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Мумбаи, Индия

Популярные фильмы

Близкие друзья
Близкие друзья (2008)
6.5
Класс 1983 года
Класс 1983 года (2020)
5.818182
В тисках предательства
В тисках предательства (2005)
5.4

Фильмография Бобби Деол

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Актер 5
Животное
Животное Animal
боевик, криминал, драма 2023, Индия
Класс 1983 года 5.8
Класс 1983 года Class of 83
криминал, детектив 2020, Индия
Гонка 3 1.9
Гонка 3 Race 3
боевик, триллер 2018, Индия
Близкие друзья 6.5
Близкие друзья Dostana
комедия 2008, Индия / США
В тисках предательства 5.4
В тисках предательства Jurm
триллер, драма, криминал 2005, Индия
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