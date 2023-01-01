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Фильмография
Бобби Деол
Bobby Deol
Киноафиша
Персоны
Бобби Деол
Бобби Деол
Bobby Deol
Дата рождения
27 января 1969
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Мумбаи, Индия
Популярные фильмы
Близкие друзья
(2008)
6.5
Класс 1983 года
(2020)
5.818182
В тисках предательства
(2005)
5.4
Фильмография Бобби Деол
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2023
2020
2018
2008
2005
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
Животное
Animal
боевик, криминал, драма
2023, Индия
5.8
Класс 1983 года
Class of 83
криминал, детектив
2020, Индия
1.9
Гонка 3
Race 3
боевик, триллер
2018, Индия
6.5
Близкие друзья
Dostana
комедия
2008, Индия / США
5.4
В тисках предательства
Jurm
триллер, драма, криминал
2005, Индия
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