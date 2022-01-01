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Абхишек Баччан
Абхишек Баччан Abhishek Bachchan
Киноафиша Персоны Абхишек Баччан

Абхишек Баччан

Abhishek Bachchan

Карьера
Актер

Популярные фильмы

Байкеры 2
Байкеры 2 (2006)
8
Заветные желания
Заветные желания (2018)
7.7272725
Байкеры 3
Байкеры 3 (2013)
7.6

Фильмография Абхишек Баччан

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 4 Сериалы 1 Актер 5
Дыши: В тени
Дыши: В тени
драма, криминал, триллер 2020, Индия
Заветные желания 7.7
Заветные желания Manmarziyaan
мелодрама 2018, Индия
Байкеры 3 7.6
Байкеры 3 Dhoom: 3
боевик, триллер, криминал 2013, Индия
Близкие друзья 6.5
Близкие друзья Dostana
комедия 2008, Индия / США
Байкеры 2 8
Байкеры 2 Dhoom:2
триллер, боевик 2006, Индия
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