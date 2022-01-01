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О персоне
Фильмография
Абхишек Баччан
Abhishek Bachchan
Киноафиша
Персоны
Абхишек Баччан
Абхишек Баччан
Abhishek Bachchan
Карьера
Актер
Популярные фильмы
Байкеры 2
(2006)
8
Заветные желания
(2018)
7.7272725
Байкеры 3
(2013)
7.6
Фильмография Абхишек Баччан
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2020
2018
2013
2008
2006
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
Дыши: В тени
драма, криминал, триллер
2020, Индия
7.7
Заветные желания
Manmarziyaan
мелодрама
2018, Индия
7.6
Байкеры 3
Dhoom: 3
боевик, триллер, криминал
2013, Индия
6.5
Близкие друзья
Dostana
комедия
2008, Индия / США
8
Байкеры 2
Dhoom:2
триллер, боевик
2006, Индия
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