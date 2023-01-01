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Близкие друзья
Киноафиша Фильмы Близкие друзья Близкие друзья, 2008: актеры и роли
Dostana Близкие друзья 2008 / Индия / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Близкие друзья, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тарун Мансукхани
В ролях
Джон Абрахам Джон Абрахам John Abraham Приянка Чопра Джонас Приянка Чопра Джонас Priyanka Chopra Jonas Бобби Деол Бобби Деол Bobby Deol Шилпа Шетти Shilpa Shetty Кирон Кхер Kirron Kher Боман Ирани Боман Ирани Boman Irani Сушмита Мукхерджи Шрей Бава Shrey Bawa Абхишек Баччан Абхишек Баччан Abhishek Bachchan
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