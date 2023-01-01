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Близкие друзья
Близкие друзья, 2008: актеры и роли
Dostana
Близкие друзья
2008 / Индия / США
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Близкие друзья, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тарун Мансукхани
В ролях
Джон Абрахам
John Abraham
Приянка Чопра Джонас
Priyanka Chopra Jonas
Бобби Деол
Bobby Deol
Шилпа Шетти
Shilpa Shetty
Кирон Кхер
Kirron Kher
Боман Ирани
Boman Irani
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