Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Долго и счастливо"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Пелагия и белый бульдог
Пелагия и белый бульдог, 2009: актеры и роли
Пелагия и белый бульдог
2009 / Россия
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Пелагия и белый бульдог, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Мороз
Yuriy Moroz
В ролях
Полина Кутепова
Александр Феклистов
Нина Усатова
Александр Голубев
Виктория Исакова
Сергей Колтаков
Сергей Угрюмов
Елена Плаксина
Тимофей Трибунцев
Алексей Вертков
Максим Важов
Maksim Vazhov
Дарья Мороз
Darya Moroz
Максим Матвеев
Андрей Межулис
Александр Сирин
Владимир Лаптев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
Рецензия
Отзывы
2020, США, мелодрама
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Отзывы
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Невероятно похож: подросший сын Бодрова стал копией погибшего отца
Сын отравляет жизнь: стало известно о творящемся в доме Селезневой
Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной
«Полный мрак»: Джигурда беззастенчиво опозорил Волочкову на всю страну
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Внебрачная дочь: правда о семейном положении Боярского повергает в шок
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов