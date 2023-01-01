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Андрей Межулис
Андрей Межулис Andrey Mezhulis
Киноафиша Персоны Андрей Межулис

Андрей Межулис

Andrey Mezhulis

Дата рождения
13 марта 1968
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Новоалтайск, Россия

Популярные фильмы

Разжалованный
Разжалованный (2009)
7.2
Пелагия и белый бульдог
Пелагия и белый бульдог (2009)
6.9
Интим не предлагать
Интим не предлагать (2016)
6.7

Фильмография Андрей Межулис

Жанр
Год
Все 16 Фильмы 7 Сериалы 9 Актер 16
Бывшие любимые
Бывшие любимые
мелодрама 2023, Россия
Сокровища партизанского леса
Сокровища партизанского леса
семейный, военный, приключения 2023, Россия
Я тебя не боюсь!
Я тебя не боюсь!
мелодрама 2022, Россия
Я иду тебя искать
Я иду тебя искать
детектив 2021, Россия
Объявлен мертвым
Объявлен мертвым
драма, криминал, детектив 2021, Россия
Отравленная жизнь
Отравленная жизнь
детектив 2018, Россия
Ее секрет
Ее секрет
детектив 2018, Россия
Интим не предлагать 6.7
Интим не предлагать
мелодрама 2016, Россия
Улыбка пересмешника
Улыбка пересмешника
мелодрама, детектив 2014, Россия
Четвертый пассажир 5.8
Четвертый пассажир
мелодрама 2013, Россия
Крепкий брак 5.5
Крепкий брак Крепкий брак
мелодрама 2012, Россия
Бабушка на сносях
Бабушка на сносях
мелодрама 2011, Россия
Демоны
Демоны
драма, криминал 2011, Россия
Пелагия и белый бульдог 6.9
Пелагия и белый бульдог
мистика, криминал 2009, Россия
Разжалованный 7.2
Разжалованный
военный, драма 2009, Россия
Смотрите за 1
Тревожный отпуск адвоката Лариной 4.9
Тревожный отпуск адвоката Лариной
мелодрама 2008, Украина
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