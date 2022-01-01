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Елена Плаксина
Елена Плаксина
О персоне
Фильмография
Елена Плаксина
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Дата рождения
22 июня 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Елены Плаксиной
Родилась 22 июня 1982 года. Дрезден, ГДР (Германия).
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Фильмография Елены Плаксиной
Короткие волны
драма, комедия
2017, Россия
3.0
Три женщины Достоевского
драма
2011, Россия
6.0
Выкрутасы
мелодрама, комедия, спорт
2010, Россия
7.0
Ярослав. Тысячу лет назад
исторический
2010, Россия
6.0
Пелагия и белый бульдог
мистика, криминал
2009, Россия
6.0
Мужчина должен платить
комедия, мелодрама
2007, Россия
0.0
Один маленький ночной секрет
,
0.0
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