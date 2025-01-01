Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Алексис Айала
Alexis Ayala
Киноафиша
Персоны
Алексис Айала
Алексис Айала
Alexis Ayala
Дата рождения
9 августа 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Сан-Франциско, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
История Хуаны
(2024)
6.3
Лалола
(2024)
0.0
Если нам позволят
(2021)
Фильмография Алексис Айала
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2024
2021
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
6.3
Лалола
комедия
2024, Мексика
8.1
История Хуаны
драма, мелодрама
2024, Мексика
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Если нам позволят
драма, мелодрама
2021, Мексика
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Катерина бродит по магазину и набивает тележку продуктами. Зрители не поняли, но это сцена в «Москва слезам не верит» крайне важна
Есть и вестерн, и войны с морскими дьяволами, и приквел «Спартака»: 4 зарубежных сериала, которые стартуют в декабре 2025 года
Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли
От скандальной таможни до радиоактивного Вегаса: 10 главных сериалов декабря – №1 сняли в России, а вышел крутой сканди-нуар
Что такое «Маэстро» и куда послали Надю: на 5 вопросов о «Самой обаятельной и привлекательной» ответят лишь фанаты (тест)
У «Спасти рядового Райана» есть менее популярное продолжение: рекордные 9.4 на IMDb, а вы о нем и не слышали
Ким Чен Ир похитил иностранца ради съемок коммунистической «Годзиллы»: культовый кринж-боевик даже копировали в США
От главного злодея до полноценного героя Мстителей: Marvel случайно раскрыли поворот «Судного дня» — еще 13 лет назад не поверили бы
«Смотрел только на него»: Штирлиц лишился сына в «17 мгновениях весны» – момент был настолько горький, что зрители об этом и не подумали
Мылодрамы, чтоб ты заплакала: Баста назвал 5 фильмов, над которыми «рыдает как собака» – об одном из них даже писал рэп
«Выглядит космически круто»: не зря «Зверополис 2» собрал $556 млн за уик-энд – есть 3 причины пойти на него в кино сразу 4 декабря
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667