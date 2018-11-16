Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Трудоголичка
4.4
Киноафиша Фильмы Трудоголичка
4.4

Трудоголичка

, 2018
Loca Por El Trabajo
Мексика / комедия / 18+
Постер фильма Трудоголичка
4.4

В ролях

Барбара Де Рехил
Барбара Де Рехил
Alicia
Адриана Барраса
Адриана Барраса
Mercedes
Марианна Бурелли
Marcela
Марта Клаудия Морено
Марта Клаудия Морено
Rosa
Альберто Герра
Альберто Герра
Leonardo
Эрнан Мендоса
Braulio
Памела Альманса
Daniela
Fer Alonchi
Sr. Williams
Caribe Alvarez
Maestro de ceremonias
Julio Bekhor
Gerente Banco
Режиссер Луис Эдуардо Рейес
Сценарист Флавия Атенсио, Paulo Cursino, Хосе Луис Гутьеррез, Gustavo Rodriguez
Композитор Pascual Reyes
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 16 ноября 2018
Дата выхода
16 ноября 2018 Мексика
Бюджет 27 000 000 MXN
Сборы в мире $2 105 743
Производство Spectrum Films
Другие названия
Loca Por El Trabajo, Crazy About Work, Louca pelo Trabalho

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Пару капель бензина в детскую присыпку – и пятен жира на мебели как не бывало: этому учат на дорогущих курсах (а мы расскажем бесплатно)
Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
«Настоящий боди-хоррор!»: Миядзаки обожает «Снежную королеву», но японцы 50 лет спустя «сошли с ума» от другого мульта СССР
Андрей Миронов лишь однажды снялся в Sci-Fi: уникальный фильм до боли напоминает шедевр Стивена Кинга (но вышел раньше на 40 лет)
«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю
Это аниме с 8.9 на IMDb обожает весь мир, а в Китае его отменяют: мальчики-подростки в восторге, а вот дамы обиделись
У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»
Среди тысяч детективов ИИ выбрал лучший в истории: «Шерлок» пролетел мимо топ-3, ведь «концовка позорнее, чем в “Игре престолов”»
«Остров невезения» превратится в «Остров везения», если угадаете лучшие фильмы с Мироновым по строчке из песни (тест)
Этот фильм с Мироновым и Папановым на Западе полюбили сильней «Бриллиантовой руки» и шедевров Шекспира: «Один из лучших в истории!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше