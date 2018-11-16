Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
4.4
Киноафиша
Фильмы
Трудоголичка
4.4
Трудоголичка
, 2018
Loca Por El Trabajo
Мексика / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
4.4
В ролях
Барбара Де Рехил
Alicia
Адриана Барраса
Mercedes
Марианна Бурелли
Marcela
Марта Клаудия Морено
Rosa
Альберто Герра
Leonardo
Эрнан Мендоса
Braulio
Памела Альманса
Daniela
Fer Alonchi
Sr. Williams
Caribe Alvarez
Maestro de ceremonias
Julio Bekhor
Gerente Banco
Режиссер
Луис Эдуардо Рейес
Сценарист
Флавия Атенсио
,
Paulo Cursino
,
Хосе Луис Гутьеррез
,
Gustavo Rodriguez
Композитор
Pascual Reyes
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Мексика
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2018
Премьера в мире
16 ноября 2018
Дата выхода
16 ноября 2018
Мексика
Бюджет
27 000 000 MXN
Сборы в мире
$2 105 743
Производство
Spectrum Films
Другие названия
Loca Por El Trabajo, Crazy About Work, Louca pelo Trabalho
Еще
Рейтинг фильма
4.4
Оцените
10
голосов
4.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Трудоголичка
Генри Пул уже здесь
драма, комедия
2008, США
6.0
Prada и чувства
комедия, драма, мелодрама
2011, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Пару капель бензина в детскую присыпку – и пятен жира на мебели как не бывало: этому учат на дорогущих курсах (а мы расскажем бесплатно)
Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
«Настоящий боди-хоррор!»: Миядзаки обожает «Снежную королеву», но японцы 50 лет спустя «сошли с ума» от другого мульта СССР
Андрей Миронов лишь однажды снялся в Sci-Fi: уникальный фильм до боли напоминает шедевр Стивена Кинга (но вышел раньше на 40 лет)
«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю
Это аниме с 8.9 на IMDb обожает весь мир, а в Китае его отменяют: мальчики-подростки в восторге, а вот дамы обиделись
У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»
Среди тысяч детективов ИИ выбрал лучший в истории: «Шерлок» пролетел мимо топ-3, ведь «концовка позорнее, чем в “Игре престолов”»
«Остров невезения» превратится в «Остров везения», если угадаете лучшие фильмы с Мироновым по строчке из песни (тест)
Этот фильм с Мироновым и Папановым на Западе полюбили сильней «Бриллиантовой руки» и шедевров Шекспира: «Один из лучших в истории!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667