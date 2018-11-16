Пару капель бензина в детскую присыпку – и пятен жира на мебели как не бывало: этому учат на дорогущих курсах (а мы расскажем бесплатно)

Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца

Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы

«Настоящий боди-хоррор!»: Миядзаки обожает «Снежную королеву», но японцы 50 лет спустя «сошли с ума» от другого мульта СССР

Андрей Миронов лишь однажды снялся в Sci-Fi: уникальный фильм до боли напоминает шедевр Стивена Кинга (но вышел раньше на 40 лет)

«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю

Это аниме с 8.9 на IMDb обожает весь мир, а в Китае его отменяют: мальчики-подростки в восторге, а вот дамы обиделись

У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»

Среди тысяч детективов ИИ выбрал лучший в истории: «Шерлок» пролетел мимо топ-3, ведь «концовка позорнее, чем в “Игре престолов”»

«Остров невезения» превратится в «Остров везения», если угадаете лучшие фильмы с Мироновым по строчке из песни (тест)