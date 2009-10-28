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Poster of Micmacs
6.8
Micmacs - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Micmacs
6.8

Micmacs

, 2009
Micmacs à tire-larigot
France / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Micmacs
6.8
Micmacs - Dubbed trailer
Micmacs  Dubbed trailer

Synopsis

A man and his friends come up with an intricate and original plan to destroy two big weapons manufacturers.

Cast

Andre Dussollier
Andre Dussollier
Nicolas Thibault de Fenouillet
Dany Boon
Dany Boon
Bazil
Jean-Pierre Marielle
Jean-Pierre Marielle
Placard
Julie Ferrier
La Môme Caoutchouc
Urbain Cancelier
Urbain Cancelier
Patrick Paroux
Jean-Pierre Becker
Éric Naggar
Éric Naggar
Arsène Mosca
Dominique Bettenfeld
Jacques Herlin
Omar Sy
Omar Sy
Remington
Director Jean-Pierre Jeunet
Writer Jean-Pierre Jeunet, Guillaume Laurant
Composer Raphaël Beau
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2009
Online premiere 8 October 2010
World premiere 28 October 2009
Release date
13 May 2010 Russia Централ Партнершип
13 May 2010 Belarus
19 September 2010 Denmark 11
28 October 2009 France
22 July 2010 Germany
26 February 2010 Great Britain
26 November 2009 Greece
17 December 2010 Italy
13 May 2010 Kazakhstan
10 May 2012 South Korea 15
12 December 2009 USA
13 May 2010 Ukraine
MPAA R
Budget $42,000,000
Worldwide Gross $16,979,882
Production Epithète Films, Tapioca Films, Warner Bros.
Also known as
Micmacs à tire-larigot, Micmacs, L'esplosivo piano di Bazil, Micmacs: Un plan de locos, Bazyl. Człowiek z kulą w głowie, French for Beginners, Galimatias, Galimatyas, Kalaf e Sardargom, Mic Macs à Tire-Larigot, Micmacs - (N)agyban megy a kavarás, Micmacs - Det glade vanvid, Micmacs - det glade vanvidd, MicMacs - Mikroapateones sta dyskola, Micmacs - Um Plano Complicado, Micmacs - Uma Brilhante Confusão, Micmacs - Uns gehört Paris!, Mikmakai, Mikmakid, Pakleni plan druzine cudaka, Shenanigans, Shenanigans to Your Heart's Content, Xưởng Tái Chế, Μικροαπατεώνες στα δύσκολα, Витівки до зелених чортиків, Невдахи, Неудачники, ミックマック, 子彈頭．大復仇, 尽情游戏, 異想奇謀：B咖的拯救世界大作戰, Mic Macs a Tire-Larigot

Film rating

6.8
Rate 13 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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Micmacs - Dubbed trailer
Micmacs Dubbed trailer
Micmacs - Trailer
Micmacs Trailer
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