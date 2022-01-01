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Семейное счастье
Семейное счастье, 1969: актеры и роли
Семейное счастье
1969 / СССР
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Семейное счастье, 1969: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Соловьев
Александр Шейн
Андрей Ладынин
В ролях
Алиса Фрейндлих
Alisa Freindlich
Вячеслав Тихонов
Николай Бурляев
Николай Гриценко
Раиса Куркина
Raisa Kurkina
Лидия Сухаревская
Андрей Миронов
Алла Будницкая
Александр Орлов
Валентин Гафт
Valentin Gaft
Игорь Ясулович
Igor Yasulovich
Георгий Совчис
Екатерина Васильева
Георгий Бурков
Анатолий Папанов
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