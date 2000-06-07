Оповещения от Киноафиши
Сумасшедший

Сумасшедший

Crazy 18+
О фильме

Картина «Crazy» рассказывает о молодом человеке по имени Бенджамин. Его четыре раза выгоняли из школы, после чего Бенджамин поступил в интернат, где сразу же примкнул к компании своего одноклассника Яноша, хотя раньше у него почти не было контактов со своими сверстниками. Мальчики вместе делают первые шаги на пути во взрослую жизнь. Когда Янош и Бенджамин влюбляются в прелестную девушку Мален, их дружба подвергается серьезному испытанию.

Страна Германия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 7 июня 2000
Дата выхода
7 июня 2000 Германия
8 июня 2000 США
Производство Bayerischer Banken-Fonds, Claussen & Wöbke Filmproduktion GmbH
Другие названия
Crazy, Loco, Сумасшедший
Режиссер
Ханс-Кристиан Шмид
В ролях
Роберт Штадлобер
Том Шиллинг
Том Шиллинг
Уна-Деви Либих
Джулия Хуммер
Кан Тайланлар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Отзывы о фильме

