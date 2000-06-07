Картина «Crazy» рассказывает о молодом человеке по имени Бенджамин. Его четыре раза выгоняли из школы, после чего Бенджамин поступил в интернат, где сразу же примкнул к компании своего одноклассника Яноша, хотя раньше у него почти не было контактов со своими сверстниками. Мальчики вместе делают первые шаги на пути во взрослую жизнь. Когда Янош и Бенджамин влюбляются в прелестную девушку Мален, их дружба подвергается серьезному испытанию.