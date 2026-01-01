Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Капитализм: История любви Награды и номинации фильма Капитализм: История любви

Награды и номинации фильма Капитализм: История любви 2009

Венецианский кинофестиваль 2009 Венецианский кинофестиваль 2009
Open Prize
Победитель
Open Prize
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2009 Кинофестиваль в Торонто 2009
Документальный фильм
Номинант
