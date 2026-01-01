Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск»
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Киноафиша Губкинского
Подборки фильмов в прокате
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого сентября
12 фильмов
Российское кино
2 фильма
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Остросюжетное кино!
17 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
15 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
8 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
14 фильмов
Основано на реальных событиях
4 фильма
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
10 фильмов
Наше кино!
20 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
625
Сумерки. Сага. Затмение
5 ноября 2026
619
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
333
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
10 декабря 2026
205
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
11 февраля 2027
174
Голодные игры: Рассвет Жатвы
19 ноября 2026
Лучшие фильмы в прокате
8.8
Человек-паук: Новый день
8.8
Убить Билла: Кровавое дело целиком
8.8
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
8.7
Унесенные призраками
8.7
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
8.9
Темный рыцарь: Возрождение легенды
8.9
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Две «горошины» на сапоги – и даже убитая пара как новая: ни потертостей, ни царапин
Оказывается, эта полоска на полотенце не для красоты: именно она спасает его после сотен стирок
99% хозяек ошибаются: как правильно сушить бельё, чтобы не было складок и утюг доставать не приходилось
«Косой, тесты проходить умеешь?» — только те, кто смотрел «Джентльменов удачи» много раз, смогут продолжить все 6 цитат
Хабенский и Безруков встретятся в этой осенней новинке — но главным сюрпризом станет появление Шерлока Холмса
Тут не только «Невский» и «Первый отдел»: НТВ устроил большую волну продлений — 12 знакомых сериалов снова с нами в 2026
Влюбилась всем сердцем в эти 3 сериала НТВ 2026 года — и все из-за главных героев: Паламарчук, Васильев, Жарков не подвели
5 сериалов на замену «Остаться в живых» про суровое выживание на острове — у каждого рейтинг не меньше 7,3 баллов
На Netflix уже давно вышел «один из лучших вестернов»: всего 7 серий с вайбом «Великолепной семерки» и оценкой 8.2
Не пожалела, что глянула 3 детектива, пока жду «Невский-8»: все отличные, а в №1 – Брагин из «Первого отдела»
5 мини-сериалов HBO впечатляют не меньше «Игры престолов», а смотрятся быстрее: у №1 и 5 оценки даже выше
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