Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
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Фильмы в прокате в Губкинском
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Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
7.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия
2026, Россия
7.0
Билеты
Грязные деньги
Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Кощей. Тайна живой воды
Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация
2026, Россия
6.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма
2026, США
7.0
Билеты
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