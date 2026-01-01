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Фильмы в прокате в Губкинском

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Закулисье реальности
Закулисье реальности Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика 2026, США
7.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия 2026, Россия
7.0
Билеты
Грязные деньги
Грязные деньги Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация 2026, Россия
6.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма 2026, США
7.0
Билеты
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Мама научила лить 2 капли йода в унитаз: теперь экономлю 50 000 рублей в год (и соседи – тоже)
Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными
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«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке
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На НТВ вышел новый детектив – это «просто шедевр»: можно включить в ожидании «Первого отдела 6»
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«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?
«Даже “Поднятие уровня” круче»: по самому переоцененному аниме последних лет сняли фильм, и это «очень жалкое зрелище»
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«У него же тупое лицо», а тест на знание ролей пройдут только эрудиты: угадаете фильм со Смирновым по 1 фото?
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