Стефан — социальный активист, работающий в театре. Кристоф — 30-летний безработный авиаинженер. Два этих друга вместе арендуют жильё и решают снять документальный фильм о поиске работы. Кристоф соглашается, чтобы его друг снимал на плёнку все его действия до тех пор, пока он не будет трудоустроен. Это предприятие станет серьёзным испытанием для их дружбы.

Видеокамера Стефана наблюдает за Кристофом на каждом собеседовании, на обучающих семинарах по поиску работы, на его встречах со служащими из отдела кадров. Чем меньше надежд остаётся у Кристофа, тем дольше продолжается съёмка, фиксирующая все подробности жизни безработного. Его флирт с кассиршей, его досуг и даже его сон — всё снимается на камеру. Для Стефана, отныне заинтересованного проблемой массовых увольнений, эгоизма компаний и субподрядчиков, мелкая затея становится политическим трамплином и, в конце концов, лишь мешает его другу найти работу.