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Постер фильма Левая половина холодильника
7.1
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7.1

Левая половина холодильника

, 2000
La moitié gauche du frigo
Канада / комедия / 18+
Постер фильма Левая половина холодильника
7.1

О фильме

Стефан — социальный активист, работающий в театре. Кристоф — 30-летний безработный авиаинженер. Два этих друга вместе арендуют жильё и решают снять документальный фильм о поиске работы. Кристоф соглашается, чтобы его друг снимал на плёнку все его действия до тех пор, пока он не будет трудоустроен. Это предприятие станет серьёзным испытанием для их дружбы.

Видеокамера Стефана наблюдает за Кристофом на каждом собеседовании, на обучающих семинарах по поиску работы, на его встречах со служащими из отдела кадров. Чем меньше надежд остаётся у Кристофа, тем дольше продолжается съёмка, фиксирующая все подробности жизни безработного. Его флирт с кассиршей, его досуг и даже его сон — всё снимается на камеру. Для Стефана, отныне заинтересованного проблемой массовых увольнений, эгоизма компаний и субподрядчиков, мелкая затея становится политическим трамплином и, в конце концов, лишь мешает его другу найти работу.

В ролях

Поль Амарани
Christophe
Стефани Демерс
Stéphane
Женевьева Нерон
Odile
Жюль Филип
Philippe
Александрина Агостини
Christine
Marie-Andrée Corneille
Marie-Hélène
Khanh Hua
Bu Boui
Сильвен Бельмар
Preneur de son
Elyzabeth Walling
Fille dans le bar
Даниэль Бриер
Fonctionnaire du centre d'emploi
Режиссер Филипп Фалардо
Сценарист Филипп Фалардо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 13 сентября 2000
Дата выхода
13 сентября 2000 Канада
Сборы в мире $11 180
Производство Qu4tre par Quatre, Quatre par Quatre Films, Téléfilm Canada
Другие названия
La moitié gauche du frigo, The Left-Hand Side of the Fridge, El lado izquierdo del refri, Lewa strona lodówki

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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