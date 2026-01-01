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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Кэтрин Уилкенинг
Catherine Wilkening
Киноафиша
Персоны
Кэтрин Уилкенинг
Кэтрин Уилкенинг
Catherine Wilkening
Дата рождения
16 июля 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Дижон, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи
(2009)
7.4
Иисус из Монреаля
(1989)
6.8
Каин. Исключение из правил
(2012)
Фильмография Кэтрин Уилкенинг
6.8
Каин. Исключение из правил
боевик, приключения, криминал
2012, Франция
7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи
драма, комедия, детектив
2009, Франция/Швейцария
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Мужское сердце
Coeur des hommes, Le
мелодрама, комедия
2003, Франция
7.4
Иисус из Монреаля
Jesus de montreal
драма
1989, Канада / Франция
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