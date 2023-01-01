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Иисус из Монреаля
Киноафиша Фильмы Иисус из Монреаля Иисус из Монреаля, 1989: актеры и роли
Jesus de montreal Иисус из Монреаля 1989 / Канада / Франция
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Иисус из Монреаля, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дени Аркан Дени Аркан Denys Arcand
В ролях
Кэтрин Уилкенинг Йоханн-Мари Тремблэ Реми Жирар Реми Жирар Rémy Girard Робер Лепаж Robert Lepage Жиль Пелетье Ив Жак Ив Жак Yves Jacques Дени Аркан Дени Аркан Denys Arcand Лотер Блюто Лотер Блюто Lothaire Bluteau
Переводчик
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